Сильный ветер и метель прогнозируются в Москве и Подмосковье в начале недели
В Москве и области в начале недели ожидаются метель и сильный ветер. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отдельные порывы будут достигать 12 м/с. Во вторник будет идти мокрый снег, местами сильный, передает телеканал «Известия». В среду, 28 декабря, в столичный регион придет оттепель. Днем 29 декабря столбики термометра поднимутся до отметки +2 °C.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.