В России завершился эксперимент по формированию цифровых документов об образовании
В России завершили эксперимент с выдачей электронных дипломов и аттестатов об образовании. Итоги подведут в Министерстве цифрового развития. Оформлять цифровые документы начали в июле этого года, передает телеканал «Известия». Всего выдали около 1 тыс. электронных аттестатов и 5 тыс. дипломов. Вместе с цифровой версией выпускники получили и привычный, бумажный, вариант документа.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.