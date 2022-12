Умер солист британской группы Faithless

На 66-м году жизни умер солист британской электронной группы Faithless Максвелл Александр Фрейзер больше известный под именем Макси Джаз. Об этом сообщила сооснователь коллектива, клавишница, автор песен и диджей Систер Блисс. Макси Джаз был также известен как автор песен, рэпер и диджей, передает телеканал «Известия». Он прославился благодаря таким композициям, как, Insomnia, We Come 1 и God Is A DJ. Группа Faithless была основана в 1995 году и продала миллионы дисков на различных носителях. Кроме того, у группы миллионы прослушиваний на стриминговых платформах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.