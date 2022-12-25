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Экс-глава МИД Италии Фраттини скончался в возрасте 65 лет

Corriere della Sera: умер председатель Госсовета Италии и экс-глава МИДа Франко Фраттини
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Фото: commons.wikimedia.org/Presidenza della Repubblica
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Председатель Государственного совета и бывший глава МИД Италии Франко Фраттини умер в возрасте 65 лет. Об этом 25 декабря сообщила газета Corriere della Sera.

Отмечается, что причиной смерти стала онкология. Он проходил лечение в римской больнице Джемелли.

«Он был настоящим слугой государства, мне будет его не хватать», ― прокомментировал смерть Фраттини бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Фраттини возглавлял итальянское внешнеполитическое ведомство с 2002 по 2004 и с 2008 по 2011 год при правительствах Сильвио Берлускони.

Также политик работал заместителем председателя Европейской комиссии с 2004 по 2008 год.

В 1996 году Фраттини занял пост депутата по спискам «Вперед, Италия».

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