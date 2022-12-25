Экс-глава МИД Италии Фраттини скончался в возрасте 65 лет
Председатель Государственного совета и бывший глава МИД Италии Франко Фраттини умер в возрасте 65 лет. Об этом 25 декабря сообщила газета Corriere della Sera.
Отмечается, что причиной смерти стала онкология. Он проходил лечение в римской больнице Джемелли.
«Он был настоящим слугой государства, мне будет его не хватать», ― прокомментировал смерть Фраттини бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.
Фраттини возглавлял итальянское внешнеполитическое ведомство с 2002 по 2004 и с 2008 по 2011 год при правительствах Сильвио Берлускони.
Также политик работал заместителем председателя Европейской комиссии с 2004 по 2008 год.
В 1996 году Фраттини занял пост депутата по спискам «Вперед, Италия».