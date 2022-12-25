МО рассказало о героических поступках российских военных в ходе СВО

Министерство обороны РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих, принимающих участие в специальной операции по защите гражданского населения Донбасса.

Так, в ведомстве отметили достижения капитана Глеба Сомова, который вместе с подчиненными выполнял задачу по удержанию оборонительных рубежей на одном из тактических направлений. В ходе боевой работы группа Сомова подверглась артобстрелу со стороны противника. Первоначально бойцы успешно сдерживали натиск Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако вскоре к вражеским формированиям прибыло подкрепление.

Грамотно оценив ситуацию, капитан отвел сослуживцев группы к району сосредоточения основных сил РФ, тем самым заманив боевиков ВСУ в ловушку, где они были окружены и отброшены на изначальные позиции. В ходе столкновения Сомов, рискуя жизнью, эвакуировал раненых товарищей из-под встречного огня.

За свой героизм Глеб Сомов был награжден орденом Мужества.

Также отличился лейтенант Саид Магомедов. Его мотострелковая рота защищала один из населенных пунктов, которые Киев рассчитывал вернуть под свой контроль. Наступая, противник использовал минометные орудия, а также беспилотную авиацию. Всё это время лейтенант находился на передовом рубеже, командуя действиями подчиненных. Он не оставил позицию, даже когда получил тяжелое ранение.

Благодаря самоотверженности и профессионализму Магомедова, а также слаженной работе мотострелков российские войска смогли разбить наступление противника и удержать свои позиции.

Ранее, 24 декабря, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения ВС РФ уничтожили сводную группу иностранных наемников в ходе наступления в районе Раздоловки на донецком направлении.

Также он отметил, что за сутки ВСУ потеряли около 60 военнослужащих и наемников, а также четыре бронетранспортера. Кроме того, на южно-донецком направлении служащие армии РФ ликвидировали свыше 40 боевиков и 10 единиц техники ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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