Скончался гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

Умер генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, сообщает 24 декабря пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

«Объединенная судостроительная корпорация, Адмиралтейские верфи и всё отечественное судостроение понесли невосполнимую утрату — на 67-м году жизни не стало Александра Сергеевича Бузакова, генерального директора Адмиралтейских верфей», — указано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что он проработал на предприятии 35 лет, крайне любил свое дело и был примером для остальных сотрудников.

«Еще вчера он стоял у стапеля, с которого торжественно спускали на воду новую подводную лодку «Великие Луки», и был горд за рабочих и инженеров своего предприятия, за их вклад в обороноспособность страны, делился планами Адмиралтейских верфей на будущий год. Трудно поверить в то, что теперь его нет с нами», — указано в пресс-релизе.

Причины и обстоятельства смерти не уточняются.