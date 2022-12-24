Король Карл III выгнал своего брата принца Эндрю из Букингемского дворца

Карл III выгнал своего младшего брата из Букингемского дворца. Король Британии запретил принцу Эндрю держать офис в лондонской резиденции, об этом сообщает The Sun. Уточняется, что после такого решения персонал родственника монарха будет уволен со службы. Также принца Эндрю лишили круглосуточной охраны, которая обходилась казне в три миллиона фунтов стерлингов, передает телеканал «Известия». Герцог Йоркский стал скандально известным из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре.

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