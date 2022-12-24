В Wintershall изучают указ Путина об ограничении покупки газа
Нефтегазовая компания Wintershall изучает указ Владимира Путина об ограничении покупки газа. «Газпрому» запретили приобретать топливо у совместных предприятий по цене выше установленного лимита. Декрет действует, когда размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством РФ, передает телеканал «Известия». Ограничения распространяются на сделки с предприятиями из недружественных стран. Компании OMV и Wintershall участвуют в добыче газа на двух российских месторождениях.
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