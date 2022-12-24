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В Wintershall изучают указ Путина об ограничении покупки газа

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Нефтегазовая компания Wintershall изучает указ Владимира Путина об ограничении покупки газа. «Газпрому» запретили приобретать топливо у совместных предприятий по цене выше установленного лимита. Декрет действует, когда размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством РФ, передает телеканал «Известия». Ограничения распространяются на сделки с предприятиями из недружественных стран. Компании OMV и Wintershall участвуют в добыче газа на двух российских месторождениях.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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