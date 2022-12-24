Uniper будет нести убытки из-за прекращения поставок газа из России

Глава Uniper признался в убытках из-за отказа от российского газа. По словам гендиректора, компания продолжит терять финансы в 2023–2024 годах. Замена российского газа обошлась энергоконцерну в €11,6 млрд, передает телеканал «Известия». Чтобы спасти предприятие правительство ФРГ договорилось национализировать Uniper. На покупку 99% акций компании из бюджета выделили €34,5 млрд. Для покрытия части расходов Uniper продаст две энергостанции. Руководство компании надеется выкупить концерн к 2028 году.

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