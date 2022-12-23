Литовские военные обучают украинцев обслуживать немецкие гаубицы PzH 2000

Украинские механики обучаются в Литве обслуживать немецкие гаубицы PzH 2000. 18 боевиков ВФУ прошли теоретическую подготовку в Германии, теперь их ждет двухнедельный практический курс, передает телеканал «Известия». Сейчас Киев отправляет сломанную иностранную боевую технику на ремонт в страны НАТО. Украина очень активно применяет гаубицы PzH 2000, в день из одного орудия производится около 300 выстрелов.

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