В российских вузах начнут обучать основам военной подготовки

В российских университетах появится курс по основам военной подготовки. Разработанный совместно с Минобороны учебный модуль включат в программы бакалавриата и специалитета, сообщает телеканал «Известия». В курс включат правовые основы прохождения военной службы, строевую подготовку, а также основы тактической и медицинской подготовки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.