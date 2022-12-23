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Обвиняемый в мошенничестве чиновник умер в зале суда

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Фото: report.az
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Азербайджанский чиновник Шамиль Али-оглы Гадимов, обвиняемый в мошенничестве, скончался в ходе судебного заседания в Баку. Об этом 23 декабря сообщил его адвокат Адам Мамедов.

«Гадимов Шамиль Али-оглы, права которого я отстаивал, умер во время судебного процесса», — цитирует его местное издание Qaynarinfo.

Мужчине было 62 года.

В ноябре схожий инцидент произошел в Москве. Обвиняемый в мошенничестве Евгений Пчелкин скончался в здании суда. Позже источник «Известий» сообщил, что причиной смерти 47-летнего мужчины стала тромбоэмболия легочной артерии.

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