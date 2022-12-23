Снегопад стал причиной отмены почти 500 авиарейсов в Южной Корее

Сильные снегопады и морозы в Южной Корее привели к отмене почти 500 авиарейсов и многочисленным ДТП, об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap. 23 декабря стало в республике самым холодным днем с начала зимы, передает телеканал «Известия». В горных районах провинции Канвондо подморозило до –26,3 °C. В Сеуле минимальная температура в пятницу составила –13,6 °C. На юге страны морозы сопровождались сильными снегопадами. В частности, в провинции Чолла-Пукто выпало 63,5 см осадков, а в некоторых горных районах острова Чеджудо снежный покров увеличился на 80 см.

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