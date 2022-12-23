Лотерея «Русское лото» вновь признана «Маркой № 1 в России»

Всероссийская государственная лотерея «Русское лото», распространяемая «Столото», второй год подряд стала победителем в ежегодной национальной премии доверия потребителей «Марка № 1 в России». Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

Впервые государственная лотерея «Русское лото» была удостоена премии «Марка № 1 в России» по итогам голосования потребителей в 2021 году.

«Признание „Русского лото“ „Маркой № 1 в России“ в очередной раз подтверждает, что лотерею действительно знают и любят во всех уголках страны. Это особенно ценно сейчас, когда участники ждут главный розыгрыш года — „Новогодний миллиард“», — сказала операционный директор по маркетингу крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото» Варвара Басанович.

«Победа „Русского лото“ в народном голосовании вновь подтвердила доверие россиян к государственным лотереям, распространяемым „Столото“», — отметила Елена Лапик, генеральный директор премии «Марка № 1 в России».

Ежегодная премия доверия потребителей «Марка № 1 в России» существует с 1998 года. Победителей конкурса определяют сами потребители путем прямого интерактивного голосования в электронных СМИ и социальных сетях. Категории конкурса отбираются на основе исследований потребительского рынка. Номинированные товары и услуги должны иметь национальную дистрибуцию и использоваться большинством жителей страны.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.