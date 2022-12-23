В России отмечают День дальней авиации ВКС РФ

Сегодня в России отмечается День дальней авиации ВКС РФ. В Минобороны РФ подчеркнули, что сегодня дальняя авиация является частью стратегических ядерных сил. Основное вооружение самолетов ВКС: высокоточные ракеты и авиабомбы разного назначения и калибра, сообщает телеканал «Известия». Кроме того, в военном ведомстве отметили, что личный состав дальней авиации принимает активное участие в СВО. А также ракетоносцы постоянно патрулируют акватории океанов и морей. Дальняя авиация несет службу в зонах активного судоходства и экономической деятельности Российской Федерации.

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