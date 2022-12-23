Двое человек погибли и четверо пострадали в ДТП с КамАЗом под Волгоградом

Двое человек погибли и четверо пострадали в ДТП с КамАЗом под Волгоградом

2022-12-23 10:09:49

2022-12-23 10:09:49

2022-12-23 10:09:49

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