«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги

«Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 1/8 финала Кубка английской футбольной лиги.

Встреча клубов прошла в ночь на пятницу, 23 декабря, и завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Эрлинг Холанд (10-я минута), Рияд Марез (47-я), а также Натан Аке (58-я). Из игроков «Ливерпуля» голы забили Фабиу Карвалью (20-я) и Мохаммед Салах (48-я).

По результатам игры «Манчестер» обеспечил себе место в четвертьфинале Кубка лиги.

Известно, что за выход на следующий этап поборются «Чарльтон», «Лестер», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Ноттингем», «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон». Это окончательный список, в ближайшее время с помощью жеребьевки будет определено, какие команды сыграют друг с другом.

Кубок английской лиги, также известный как Кубок Карабао, разыгрывается между британскими клубами из четырех высших дивизионов с 1960 года. Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль».

Ранее, 15 сентября, ФК «Манчестер Сити» обошел дортмундскую «Боруссию» (Германия) на домашнем поле в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. ПОбедный мяч на 84-й минуте забил нападающий англичан Эрлинг Холанд.