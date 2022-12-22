В Китае зафиксированы трудности с поставками из-за обострения COVID-19

В Китае возникли трудности с доставкой посылок. Видео с перегруженными грузовиками и завалами коробок на улицах выкладывают в соцсети по всей стране, передает телеканал «Известия». Трудности с доставкой возникли из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Логистическим компаниям не хватает сотрудников.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.