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Второй этап благоустройства завершили в лесопарке Липовая роща в Одинцове

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Фото: minblag.mosreg.ru
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В Одинцове (Московская область) завершили второй этап благоустройства лесопарка Липовая роща. Об этом сообщает региональное министерство благоустройства.

В рамках второго этапа подрядчик проложил 11 км пешеходных дорожек и 7 км велодорожек, оборудовал лыжную трассу протяженностью 2,5 км, обустроил пять пешеходных и шесть лыжных мостов, которые помогают избежать столкновения с велосипедистами и могут быть использованы как смотровые площадки.

В целом работы прошли на территории, превышающей 35 га, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Также в лесопарке обустроили места для отдыха и велопарковки, установили элементы навигации и современную систему освещения, камеры видеонаблюдения. Со стороны Мякининского шоссе появилась новая входная группа.

Работы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Благоустройство лесопарка Липовая роща началось в 2021 году. Тогда там обустроили свыше 3 км прогулочных и беговых дорожек, подсветили экотропы и беседки, оборудовали деревянные настилы, расставили скамейки, обустроили спортивную зону и детские эко-площадки.

В 2023-м территорию продолжат приводить в порядок.

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