Соцгородок под Псковом введут в эксплуатацию в 2023 году

В Псковской области перенесли на 2023 год ввод в эксплуатацию социального городка, который возводится в деревне Борисовичи под Псковом. Об этом сообщила председатель регионального комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева, отвечая на обращение местной жительницы на сайте губернатора.

«Формирование очереди и прием заявлений на помещение граждан в социальный городок будет осуществляться после завершения строительства объекта и открытия на его базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социальный городок», — написала Евстигнеева.

Как уточняет Псковская Лента Новостей, строительство соцгородка в деревне Борисовичи началось еще в 2013 году. Комплекс включает пять многоквартирных зданий малой этажности, а также центральное административное здание с блоком бытового обслуживания.

Согласно проекту, на всей территории предусмотрена безбарьерная среда. Работать в комплексе будут 111 человек.

Стоимость годового содержания соцгородка и оказания услуг предварительно оценивается в 92,2 млн рублей. Почти две трети этих средств составит плата за проживание в городке (ориентировочно 30 тыс. рублей в месяц с человека), оставшиеся 35 млн рублей субсидирует региональный бюджет.