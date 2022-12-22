Глава ФИФА предлагает чаще проводить чемпионат мира
Президент Международной федерации футбола хочет чаще проводить чемпионат мира. Джанни Инфантино предложил сократить цикл турнира до двух или трех лет. Сейчас футбольный ЧМ проводят раз в четыре года, передает телеканал «Известия». Предлагается пересмотреть и формат следующего турнира. Инфантино намерен расширить состав участников до 48 сборных. Инициативу обсудят на одном из ближайших конгрессов ФИФА. Против нововведений выступают в Европе и Южной Америке. УЕФА и КОНМЕБОЛ пригрозили бойкотировать турнир. Футбольное сообщество жалуется на перегруженный календарь.
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