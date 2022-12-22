Более 500 предприятий в РФ начали производить экипировку для военных

Более 500 российских предприятий в настоящий момент работают над экипировкой для военных, принимающих участие в специальной операции по защите Донбасса. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказал «Ведомостям» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, многие производители активно подключились к выполнению госзаказа по обеспечению военнослужащих.

«Потребовалось время для решения вопросов с сырьем и материалами. Наращивали их производство по всей цепочке кооперации и добирали недостающие объемы в дружественных странах. В итоге предприятия, производящие экипировку, сейчас работают в три смены», — отметил собеседник издания.

Мантуров заверил, что каждый боец получит всё необходимое для эффективного выполнения задач СВО.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости развивать потенциал вооруженных сил без ущерба для гражданской экономики.

Ранее, 6 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал наращивать темпы обеспечения служащих экипировкой и медикаментами в соответствии с реальными нуждами Минобороны, Росгвардии, МВД и ФСБ.

До этого, 10 ноября, глава государства поручил правительству разработать предложения по контролю за расходами на проведение специальной военной операции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о начале СВО принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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