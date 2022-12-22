Россияне назвали самые раздражающие вещи зимой

Стресс в предновогодний период ощущают 43% опрошенных россиян. При этом самым раздражающим в декабре для них является большая загруженность на работе (26%). Такие данные были получены в рамках исследования, проведенного онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu и российским оператором экспресс-доставки СДЭК. Результаты опроса поступили в редакцию «Известий» в четверг, 22 декабря.

Еще одной неприятной чертой предновогоднего периода для шестой части россиян оказались толпы в магазинах и торговых центрах, а также повышение цен на праздничные товары. При этом более половины россиян (53%) начинают покупать все необходимое всего за неделю до наступления праздника.

В то же время погодные условия, а именно слякоть под ногами и уменьшение светового дня, не так сильно тревожат россиян. Всего 9% отметили, что их раздражает снег и грязь, а темнота не нравится 5%. При этом такой пункт, как пробки на дорогах, беспокоят всего 9% опрошенных.

Аналитики также выяснили, какие эмоции испытывают россияне в предновогодний период. Большинство чувствуют предвкушение чего-то хорошего (38%) и радость (37%). Однако пятая часть опрошенных находится в состоянии тревоги. Так, 82% россиян находятся в стрессе из-за ощущения, что они ничего не успевают. Лишь 18% чувствуют себя комфортно, ведь у них все распланировано наперед.

Как показал опрос, до Нового года почти половина респондентов (45%) хотят успеть украсить дом, нарядить и поставить елку. Еще трети важно успеть решить все свои медицинские проблемы. Четверть опрошенных стремится закрыть все долги, а для 43% главной целью декабря является просто дожить до долгожданных праздников и выходных.

12 декабря психолог Илья Шибаев рассказал, как бороться с предновогодним стрессом. По его словам, прежде всего следует определиться со своими ожиданиями от праздника. Так, один из способов успокоиться и справиться со стрессом — изложить свои планы на бумаге.