Путин заявил, что против России активно используется военный потенциал почти всех основных стран НАТО

Путин заявил, что против России активно используется военный потенциал почти всех основных стран НАТО

2022-12-21 15:14:45

2022-12-21 15:14:45

2022-12-21 15:14:45

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