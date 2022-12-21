Видео. В Кремле предрекли неизменность позиций Киева после поездки Зеленского в США

Видео. В Кремле предрекли неизменность позиций Киева после поездки Зеленского в США

2022-12-21 12:46:58

2022-12-21 12:46:58

2022-12-21 12:46:58

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru