Петкун раскрыл обстоятельства смерти гитариста группы «Танцы Минус»

Гитарист рок-группы «Танцы Минус» Антон Хабибулин скончался в реанимации в одной из московских больниц 20 декабря. Об этом сообщил основатель и солист группы Вячеслав Петкун.

«Антон умер вчера в больнице, в девять часов вечера в реанимации, после операции», — сообщил Петкун «Известиям» в среду, 21 декабря.

Петкун уточнил, что у Хабибулина было обострение хронического заболевания, связанного с поджелудочной железой. Он также отметил, что в ближайшее время станет известна дата похорон.

«Антон очень светлый был парень. Добрый, отзывчивый. Друг был надежный, музыкант был фантастический», — добавил Петкун.

Хабибулин присоединился к «Танцам Минус» в 2006 году. Также он работал с такими группами, как «Моральный Кодекс», «СБПЧ» и певцом Павлом Артемьевым.