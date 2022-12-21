В РФ при благоустройстве планируют ввести экологичные технологии

В РФ хотят ввести экологичные технологии при благоустройстве. В крупных городах предложили массово озеленять крыши домов. Ландшафтное решение снизит нехватку деревьев и кустарников, передает телеканал «Известия». Зеленые кровли уменьшат теплопотери здания зимой и защитят от жары летом. Также обсуждается использование «умного» освещения улиц. Технология снизит затраты на электроэнергию до 50%. Инициативу к 2024 году представит Минстрой РФ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.