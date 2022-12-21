Всемирный банк одобрил новый пакет помощи Украине на $610 млн

Всемирный банк одобрил новый пакет помощи Киеву. На социальные нужды населения Украины выделили $610 млн. Часть средств пойдет на закупку лекарств, на детские и семейные пособия и на зарплаты госслужащим. Также деньги направят на укрепление первичного медицинского звена, передает телеканал «Известия». Финансирование заложено в виде кредита Международного банка реконструкции и развития. Долгосрочный заем выдадут под гарантии Великобритании. С 24 февраля Всемирный банк собрал для Украины $18 млрд. $15 млрд из общей суммы Киев уже освоил. Ранее страны ЕС утвердили объем помощи Украине на 2023 год. Размер макрофинансовой программы составит €18 млрд.

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