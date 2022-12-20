Скончалась старшая дочь художника Пабло Пикассо

Дочь испанского художника Пабло Пикассо и Марии-Терезы Вальтер искусствовед Майя Руис-Пикассо скончалась во вторник в возрасте 87 лет. Об этом 20 декабря сообщил адвокат семьи Ришар Малка.

«Майя Руис-Пикассо мирно скончалась сегодня утром в окружении своей семьи», — говорится в его заявлении, выдержку из которого приводит издание El Financiero.

Старшая дочь художника Майя Руис-Пикассо была экспертом творчества своего отца. Кроме того, она подарила Франции ряд работ Пикассо.

Так, в сентябре 2021 года Музей Пикассо в Париже сообщил о получении от нее девяти картин.

Майя Руис-Пикассо родилась 5 сентября 1935 года на окраине Парижа в результате отношений Пикассо с Марией-Терезой Вальтер. Она стала первой дочерью Пикассо, у которого уже был сын Поль от брака с Ольгой Хохловой.

Майя неоднократно позировала художнику как для картин, так и для скульптур. Серия ее портретов выделяется в кубистический период творчества живописца, в 1938 году, например, было написано полотно «Майя с лодкой».

Когда Пикассо в 1944 году встретил Франсуазу Жило, он поссорился с дочерью. Позже у него родились сын и дочь, но Майя продолжала навещать своего отца до его смерти в 1973 году.

В октябре 2007 года искусствовед получила орден Почетного легиона — высшую награду Франции.

В настоящее время в Музее Пикассо проходят две выставки, посвященные Майе, ее пожертвованиям Франции и отношениям с отцом.