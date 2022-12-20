Лесничества Забайкалья получили 16 новых автомобилей

В Забайкальский край поступили 16 новых автомобилей, предназначенных для патрулирования лесов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

Новые автомобили Lada Niva Legend 2022 года выпуска распределили между Агинским, Балейским, Беклемишевским, Верхне-Читинским, Дульдургинским, Ингодинским, Карымским, Красночикойским, Могочинским, Нерчинским, Петровск-Забайкальским, Сретенским, Читинским, Шилкинским лесничествами. Две машины при этом останутся в профильном управлении.

«В последние три года обновляется весь парк автомобильной техники. Эти 16 машин предназначены для патрулирования лесного фонда по незаконному обороту древесины и по незаконным рубкам», — цитирует первого замглавы минприроды Заура Аппоева ИА ChitaMedia.

Продолжается процедура списания техники 1980–1990-х годов прошлого столетия. В 2023 году обновление автопарка планируется продолжить.