Наступление и прыжок

Примерно за четыре месяца до начала специальной военной операции, год назад украинские вооруженные формирования начали операцию по захвату поселка Старомарьевка. Этот населенный пункт находился на подконтрольном Донецкой Народной Республике берегу реки Кальмиус. ВФУ штурмовали этот населенный пункт, используя тактику «жабьего прыжка» или, как тогда любили говорить в Киеве, «ползучего наступления». Украинцам удалось взять поселок и даже устроить из этого целое медийное шоу. Но тогда никто из бойцов и командиров Народной милиции, а также из украинских боевиков не мог предполагать, что бои в Старомарьевке сыграют важнейшую роль в специальной военной операции.

Минские соглашения, принятые по результатам зимней кампании 2015 года, включали прекращение огня и установление линии разграничения по фактическому положению линии фронта. Естественно, войска не стояли вплотную, между ними было межпозиционное расстояние, продиктованное рельефом местности, тактической необходимостью или естественными преградами. Чуть позже его станут называть «серой зоной».

Первой проверкой Минских соглашений на прочность стал постепенный захват украинской стороной части «серой зоны». Киев утверждал, что такого понятия, как межпозиционное расстояние, в соглашениях не предусмотрено, и поэтому территория Украины начинается сразу же за бруствером окопа армии ДНР. Пока дипломаты и международные наблюдатели разбирались с этим тонким вопросом, ВФУ без боев во многих местах прошли «серую зону», ежедневно отчитываясь о том, сколько метров украинской земли якобы освободили.

В дальнейшем стараниями украинских военных и политиков такой прием получил название «ползучего наступления». Оно продолжалось все годы, и даже когда войска стояли в клинче, ВФУ — под прикрытием ОБСЕ — продолжали копать ходы и расширять позиции, зная, что полноценного ответа огнем не получат.

Отсутствие большой «серой зоны» позволило Украине создать участки постоянной напряженности, где войска размещались буквально лицом к лицу. В таких условиях малейшие провокации приводили к обострению, а наблюдатели ОБСЕ не могли эффективно осуществлять мониторинг.

В этих условиях Украина перешла к использованию своего самого мощного оружия — информационного. Пока специально заводившиеся на фронт подразделения националистов не давали установить действующий режим прекращения, украинские СМИ и дипломаты проверяли свою способность создавать информационный шум вокруг происходящих событий. Вначале речь шла о спорных населенных пунктах, таких как Широкино, а позднее подобное стало происходить на всей линии боевого соприкосновения. Тогда же ВФУ начали применять свою тактику артиллерийского террора, и убедившись, что их информационное прикрытие достаточно надежно, годами оттачивали ее в Донецке, Горловке и других городах.

К 2016 году, когда первые элементы будущей тактики были отработаны и проверены на практике, ВФУ перешли к следующему этапу — «жабьим прыжкам». Когда на одном из мест постоянного обострения, которое идет месяцами и начинает выпадать из информационной и политической повестки, происходит захват важной точки на местности или населенного пункта.

После «прыжка» Украина вначале несколько дней отрицает его совершение, потом признает, но заявляет о вынужденности такой меры, а потом уже просто в открытую закрепляется на новом месте. Естественно, все эти этапы перемежаются требованиями прекратить огонь, входом наблюдателей ОБСЕ и отвлечением для переговоров.

В то же время, пока ВФУ окапывается на новых позициях, артиллерия ровняет с землей ближайшие населенные пункты и районы городов, пытаясь террором подорвать возможность к сопротивлению. И если вначале задействовались националистические отряды, то впоследствии тактика стала распространена в украинской армии, а к концу подавалась как способ одержать окончательную победу на Республиками Донбасса.

С помощью подобных приемов ВФУ добились своих целей в Широкино, Гладосово, Травневом, Чигарях, на высоте «Дерзкая», в Верхнем Зайцево и других, менее известных местах.

Всего за два месяца до начала СВО произошел последний «жабий прыжок» — захват поселка Старомарьевка. Он находился прямо перед позициями первой линии в низине на берегу. ВФУ не просто захватили сам поселок, но превратили это в шоу, которое чуть ли не транслировалось в прямых эфирах. Одновременно под огнем оказались до этого не обстреливавшиеся поселки и город Тельманово. Кроме того, ВФУ уже в открытую проверяли, вмешается ли Россия, не просто игнорируя требования прекратить подобные действия, но и открыто применяя виды вооружения, запрещенные Минскими договоренностями. Именно там произошло первое в Донбассе боевое применение БПЛА Байрактар ТБ2, которое на Украине освещали в СМИ именно как унижение России.

Поэтому под эйфорией Старомарьевки прошлый Новый год на Украине встречали в ожидании близкой и полной победы над народными республиками, открыто обсуждая, что Россия не вмешается... А в донецких окопах всего год назад готовились к новым «жабьим прыжкам» и их дальнейшему развитию. Именно штурм Старомарьевки, а также развернувшаяся медийная истерика в украинских СМИ стали той отправной точкой, которая доказала: Киев уже окончательно решил идти на силовое решение проблемы народных республик. И самостоятельно с этого пути уже не свернет.

24 февраля 2022 года начнется СВО. На фоне новых боев кровавые события в Старомарьевке немного подзабудутся. Но в подвалах и блиндажах подразделений 1АК всё еще можно встретить ветеранов, которы, будучи ограниченными в оружии и связанными Минском, держались на высотах у Горловки, в степи под Широкино и на берегу за Старомарьевкой, не давая «жабьим прыжкам» перерасти в прорывы вглубь ДНР.

Автор — военный корреспондет «Известий»