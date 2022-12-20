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Служба разведки России рассекретила документ о спонсировании гитлеровского режима США

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В Службе внешней разведки России рассказали, как Вашингтон спонсировал гитлеровский режим. Многомиллиардные суммы шли перед Второй мировой войной. При этом американцы опасались обнародования информации, передает телеканал «Известия». США пытались скрыть выдачу крупного займа гитлеровцам. В деле фигурирует министр внешней торговли Британии. Сэр Роберт Хадсон встречался с немецким коллегой Вольхатом. В британо-германской сделке был заинтересован тогдашний президент США. В СВР также рассказали о планах Гитлера устроить переворот в СССР. Данные привели в рассекреченных архивных документах. По данным разведки, Белоруссию хотели сделать германской колонией. Территорию собирались заселить немцами из советского Поволжья.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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