Французский суд оштрафовал Apple на 1 миллион евро

Французский суд обязал Apple выплатить €1 млн за навязывание несправедливых условий разработчикам приложений. Решение связано с делом, начатым в 2017 году министром финансов Франции Бруно Ле Мэром, который обвинил американского технологического гиганта в установлении цен на французские стартапы, которые хотят продавать свои приложения на платформе компании, передает телеканал «Известия». В жалобе также говорится, что Apple брала данные у разработчиков и могла в одностороннем порядке изменять контракты.

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