«России необходимо создать собственную критическую ИТ-инфраструктуру»
Уходящий год оказался непростым для многих отраслей экономики, в том числе для информационных технологий. Тем не менее многие ИТ-компании продолжили успешно развиваться и, более того, начали решать новые задачи по обеспечению технологического суверенитета. Глава «Лиги Цифровой Экономики» Сергей Шилов рассказал «Известиям» о том, чем живет отечественный ИТ-рынок и как идет замена иностранных цифровых продуктов на российские.
— В 2022 году ИТ-рынок в России значительно трансформировался — в том числе из-за ухода западных поставщиков ПО и «железа». Как это отразилось на российских ИТ-компаниях и их клиентах? В чем плюсы и минусы такой ситуации?
— Уход зарубежных игроков, разумеется, сильно изменил ситуацию. Плюсы заключаются в том, что освободился достаточно большой сегмент рынка, который могут занять отечественные компании, а процесс импортозамещения получил новый импульс. Минусы ситуации в том, что по многим направлениям у российских поставщиков нет готовых решений. Чтобы их создать, особенно сложное ПО и оборудование, нужно время и очень большие инвестиции, которые сейчас тяжело привлечь. Коммерческий успех того или иного проекта по выводу на рынок нового программного обеспечения или вида оборудования в нынешней ситуации совсем неочевиден.
— Сколько времени понадобится на создание технологического суверенитета в части программного и аппаратного обеспечения? Реально ли его достичь?
— Вопрос неоднозначный. Все очень сильно зависит от конкретной задачи. Чтобы добиться полного технологического суверенитета в части программного и аппаратного обеспечения, может понадобиться несколько десятков лет. Реально ли это сделать? Да, реально. Другое дело — зачем? Вопрос в целесообразности. На мой взгляд, самое важное сейчас — правильно расставить приоритеты. В первую очередь, России необходимо создать собственную критическую ИТ-инфраструктуру. Все остальные, менее приоритетные направления, требуют уже отдельного детального анализа и трезвого взгляда — нужно ли туда инвестировать средства. В каких-то сегментах возможно решить проблему за счет поддержки уже внедренных систем, оставшихся после ухода западных вендоров, либо с помощью параллельного импорта.
— Какова сейчас ситуация с импортозамещением в разных сегментах ИТ? Где оно идет быстро, а где возникают сложности?
— Наиболее успешное и полное импортозамещение — в сфере ИТ-услуг. Можно сказать, что процесс перехода там уже завершился. Традиционно у нас в стране ИТ-услуги оказывались российскими специалистами, пусть даже работающими в иностранных компаниях. Соответственно, импортозамещение прошло безболезненно.
Что касается проприетарного ПО, то да, западные вендоры ушли — со временем их продукты надо будет заменить, работа предстоит большая. Но в России много талантливых программистов и есть организационные ресурсы для создания своих систем. Более того, по некоторым направлениям отечественные компании являются одними из лучших — еще до событий 2022 года они успешно конкурировали с иностранными игроками. В частности, в сфере кибербезопасности, в области различных ИТ-решений для малого и среднего бизнеса.
Наиболее сложная ситуация — на рынке аппаратного обеспечения. Сохранять работоспособность всех ресурсов пока удается за счет поддержки тех продуктов, которые были внедрены ранее, либо за счет параллельного импорта.
— Как законы помогают в достижении технологического суверенитета? Как государство сейчас поддерживает ИТ-компании? Чего еще не хватает в нормативных актах?
— Господдержка — ключевой аспект импортозамещения. Решение глобальных вопросов технологического суверенитета возможно только при участии государства, просто за счет частной инициативы этого не случится. То, что сейчас делают Минцифры, Минпромторг, в целом правительство России, безусловно, очень помогает ИТ-компаниям. Это и инвестирование в ключевые проекты, и налоговые льготы, и различные программы поддержки для ИТ-специалистов.
Чего не хватает, на мой взгляд? Насколько я знаю, как раз сейчас идет проработка того, что считать критической инфраструктурой. Соответственно, определятся приоритетные направления в части технологического суверенитета, куда будут направлены основные усилия государства и разработчиков.
— На ваш взгляд, можно ли объединить усилия дружественных России стран и создать на нашей базе некий альтернативный технологический «центр силы», который составит конкуренцию западному ИТ-рынку?
— Объединять усилия дружественных государств — жизненно необходимо. Отдельный рынок, даже такой большой и талантливой страны, как Россия, не способен закрыть абсолютно все задачи в сфере ИТ. Поэтому, конечно же, отличная идея — объединяться и работать в этом направлении. Хотя, как показывает опыт последних лет, все-таки решения критической ИТ-инфраструктуры Россия обязательно должна создавать и поддерживать сама. Что относить к таким решениям, как я уже сказал, вопрос очень важный и сейчас он находится на стадии проработки. После этого можно будет говорить о конкретном плане действий. В любом случае здесь все должно быть отечественным. А по целому ряду других сегментов сотрудничество с дружественными странами абсолютно оправданно.
— Есть ли сейчас дефицит кадров в ИТ? Промышленники, например, жалуются на острую нехватку инженеров, которых сложно и долго обучать. Но айтишники учатся быстрее, а зарплаты в России у них выглядят достойно на мировом уровне. Сказывается ли на отрасли тот факт, что некоторая часть специалистов уехала из страны? Кого не хватает?
— Дефицит кадров в нашей отрасли был последние лет 15. В общем, в этом нет ничего удивительного, с учетом тех задач и того объема, которые стоят перед нами. Самый пик пришелся, наверное, на 2021 год. Сегодня ситуация на рынке труда, на мой взгляд, стала чуть проще. События, которые произошли в 2022-м, привели к тому, что доступность ИТ-специалистов стала выше, хотя все равно их нехватка ощущается. Как мне видится, отъезд айтишников из России никакого драматического влияния на рынок не оказал. Уехало не такое большое число специалистов, а многие из них уже вернулись. Все-таки релокация в другую страну — это определенный стресс и испытание для человека и его семьи, тем более в наше напряженное время.
Если говорить про то, каких специалистов не хватает, то все как обычно. Не хватает суперталантливых людей, это всегда штучный «товар». Как известно, одну и ту же задачу отличный программист делает за день, средний — за месяц, плохой — никогда. Поэтому ведущие игроки рынка, в том числе «Лига Цифровой Экономики», на стратегическом уровне выстраивают свою работу так, чтобы привлечь и удержать высококлассных специалистов, а также вырастить их внутри компании.
— Как ИТ-компании справляются с вопросами безопасности? В 2022 году атаки хакеров на российские организации стали одной из главных проблем. Как обеспечивается защита клиентов?
— Действительно, вопросы кибербезопасности сегодня стоят как никогда остро. Российские компании делают все возможное, чтобы обеспечить защиту себя и своих клиентов. Есть целый ряд подходов, технологий, информационных решений, которые позволяют свести к минимуму риск взлома. Но все-таки в большинстве своем попытки злоумышленников идут не через изъяны систем, а через людей. Поэтому основное тут — это корпоративная культура, цифровая гигиена сотрудников. Чтобы они, грубо говоря, не вводили пароль «123» и не допускали утечек данных своих учетных записей.
— Как, на ваш взгляд, будет выглядеть сфера ИТ в стране через 5-10 лет?
— Конечно, ситуация на рынке ИТ будет сильно зависеть от геополитических реалий. Я уверен, что в любом случае мы сделаем полностью отечественную линейку решений, которые обеспечат цифровой суверенитет страны по ключевым направлениям. По остальным технологиям Россия будет активно взаимодействовать на рынке дружественных стран. Без работы мы точно не останемся!