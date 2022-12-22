Уходящий год оказался непростым для многих отраслей экономики, в том числе для информационных технологий. Тем не менее многие ИТ-компании продолжили успешно развиваться и, более того, начали решать новые задачи по обеспечению технологического суверенитета. Глава «Лиги Цифровой Экономики» Сергей Шилов рассказал «Известиям» о том, чем живет отечественный ИТ-рынок и как идет замена иностранных цифровых продуктов на российские.

— В 2022 году ИТ-рынок в России значительно трансформировался — в том числе из-за ухода западных поставщиков ПО и «железа». Как это отразилось на российских ИТ-компаниях и их клиентах? В чем плюсы и минусы такой ситуации?

— Уход зарубежных игроков, разумеется, сильно изменил ситуацию. Плюсы заключаются в том, что освободился достаточно большой сегмент рынка, который могут занять отечественные компании, а процесс импортозамещения получил новый импульс. Минусы ситуации в том, что по многим направлениям у российских поставщиков нет готовых решений. Чтобы их создать, особенно сложное ПО и оборудование, нужно время и очень большие инвестиции, которые сейчас тяжело привлечь. Коммерческий успех того или иного проекта по выводу на рынок нового программного обеспечения или вида оборудования в нынешней ситуации совсем неочевиден.

— Сколько времени понадобится на создание технологического суверенитета в части программного и аппаратного обеспечения? Реально ли его достичь?

— Вопрос неоднозначный. Все очень сильно зависит от конкретной задачи. Чтобы добиться полного технологического суверенитета в части программного и аппаратного обеспечения, может понадобиться несколько десятков лет. Реально ли это сделать? Да, реально. Другое дело — зачем? Вопрос в целесообразности. На мой взгляд, самое важное сейчас — правильно расставить приоритеты. В первую очередь, России необходимо создать собственную критическую ИТ-инфраструктуру. Все остальные, менее приоритетные направления, требуют уже отдельного детального анализа и трезвого взгляда — нужно ли туда инвестировать средства. В каких-то сегментах возможно решить проблему за счет поддержки уже внедренных систем, оставшихся после ухода западных вендоров, либо с помощью параллельного импорта.

— Какова сейчас ситуация с импортозамещением в разных сегментах ИТ? Где оно идет быстро, а где возникают сложности?

— Наиболее успешное и полное импортозамещение — в сфере ИТ-услуг. Можно сказать, что процесс перехода там уже завершился. Традиционно у нас в стране ИТ-услуги оказывались российскими специалистами, пусть даже работающими в иностранных компаниях. Соответственно, импортозамещение прошло безболезненно.

Что касается проприетарного ПО, то да, западные вендоры ушли — со временем их продукты надо будет заменить, работа предстоит большая. Но в России много талантливых программистов и есть организационные ресурсы для создания своих систем. Более того, по некоторым направлениям отечественные компании являются одними из лучших — еще до событий 2022 года они успешно конкурировали с иностранными игроками. В частности, в сфере кибербезопасности, в области различных ИТ-решений для малого и среднего бизнеса.

Наиболее сложная ситуация — на рынке аппаратного обеспечения. Сохранять работоспособность всех ресурсов пока удается за счет поддержки тех продуктов, которые были внедрены ранее, либо за счет параллельного импорта.

Фото: пресс-служба «Лиги Цифровой Экономики» Сергей Шилов

— Как законы помогают в достижении технологического суверенитета? Как государство сейчас поддерживает ИТ-компании? Чего еще не хватает в нормативных актах?

— Господдержка — ключевой аспект импортозамещения. Решение глобальных вопросов технологического суверенитета возможно только при участии государства, просто за счет частной инициативы этого не случится. То, что сейчас делают Минцифры, Минпромторг, в целом правительство России, безусловно, очень помогает ИТ-компаниям. Это и инвестирование в ключевые проекты, и налоговые льготы, и различные программы поддержки для ИТ-специалистов.

Чего не хватает, на мой взгляд? Насколько я знаю, как раз сейчас идет проработка того, что считать критической инфраструктурой. Соответственно, определятся приоритетные направления в части технологического суверенитета, куда будут направлены основные усилия государства и разработчиков.

— На ваш взгляд, можно ли объединить усилия дружественных России стран и создать на нашей базе некий альтернативный технологический «центр силы», который составит конкуренцию западному ИТ-рынку?

— Объединять усилия дружественных государств — жизненно необходимо. Отдельный рынок, даже такой большой и талантливой страны, как Россия, не способен закрыть абсолютно все задачи в сфере ИТ. Поэтому, конечно же, отличная идея — объединяться и работать в этом направлении. Хотя, как показывает опыт последних лет, все-таки решения критической ИТ-инфраструктуры Россия обязательно должна создавать и поддерживать сама. Что относить к таким решениям, как я уже сказал, вопрос очень важный и сейчас он находится на стадии проработки. После этого можно будет говорить о конкретном плане действий. В любом случае здесь все должно быть отечественным. А по целому ряду других сегментов сотрудничество с дружественными странами абсолютно оправданно.

— Есть ли сейчас дефицит кадров в ИТ? Промышленники, например, жалуются на острую нехватку инженеров, которых сложно и долго обучать. Но айтишники учатся быстрее, а зарплаты в России у них выглядят достойно на мировом уровне. Сказывается ли на отрасли тот факт, что некоторая часть специалистов уехала из страны? Кого не хватает?

— Дефицит кадров в нашей отрасли был последние лет 15. В общем, в этом нет ничего удивительного, с учетом тех задач и того объема, которые стоят перед нами. Самый пик пришелся, наверное, на 2021 год. Сегодня ситуация на рынке труда, на мой взгляд, стала чуть проще. События, которые произошли в 2022-м, привели к тому, что доступность ИТ-специалистов стала выше, хотя все равно их нехватка ощущается. Как мне видится, отъезд айтишников из России никакого драматического влияния на рынок не оказал. Уехало не такое большое число специалистов, а многие из них уже вернулись. Все-таки релокация в другую страну — это определенный стресс и испытание для человека и его семьи, тем более в наше напряженное время.

Если говорить про то, каких специалистов не хватает, то все как обычно. Не хватает суперталантливых людей, это всегда штучный «товар». Как известно, одну и ту же задачу отличный программист делает за день, средний — за месяц, плохой — никогда. Поэтому ведущие игроки рынка, в том числе «Лига Цифровой Экономики», на стратегическом уровне выстраивают свою работу так, чтобы привлечь и удержать высококлассных специалистов, а также вырастить их внутри компании.

— Как ИТ-компании справляются с вопросами безопасности? В 2022 году атаки хакеров на российские организации стали одной из главных проблем. Как обеспечивается защита клиентов?

— Действительно, вопросы кибербезопасности сегодня стоят как никогда остро. Российские компании делают все возможное, чтобы обеспечить защиту себя и своих клиентов. Есть целый ряд подходов, технологий, информационных решений, которые позволяют свести к минимуму риск взлома. Но все-таки в большинстве своем попытки злоумышленников идут не через изъяны систем, а через людей. Поэтому основное тут — это корпоративная культура, цифровая гигиена сотрудников. Чтобы они, грубо говоря, не вводили пароль «123» и не допускали утечек данных своих учетных записей.

— Как, на ваш взгляд, будет выглядеть сфера ИТ в стране через 5-10 лет?