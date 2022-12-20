В Москве открылась первая в России фабрика 3D-печати

В столичном технопарке «Строгино» открылась фабрика 3D-печати, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Технологии 3D-печати стали еще активнее развиваться у нас после ухода иностранных поставщиков. Новый проект в технопарке «Строгино» — это первая в России столь масштабная специализированная площадка. На ней задействовано больше 200 самых современных 3D-принтеров. Их мощности хватает не только для изготовления пробных партий изделий, но и серийного производства. На замену импортным аналогам там уже делают корпуса для электроники и другие комплектующие», — отметила вице-мэр.

По словам Сергуниной, 3D-принтеры на фабрике связаны в единую экосистему, которая позволяет контролировать расход материала для печати, время работы и другие параметры. Такое решение помогает быстро изготавливать партии деталей, востребованных в пищевой и легкой промышленности, автомобилестроении, медицине и фармацевтике, ювелирном деле, строительстве, аэрокосмической индустрии, энергетике и других отраслях.

Устройства работают на базе инновационных аддитивных технологий, когда объемное изделие слой за слоем печатают на основе данных виртуальной модели. В основном работающие на фабрике 3D-принтеры создают детали путем плавления и продавливания термопластичного волокна через формирующее отверстие. Такое оборудование используют для создания предметов простых форм с небольшим количеством элементов. Для производства деталей высокой четкости или имеющих гладкую поверхность применяют модели с технологией стереолитографии, когда жидкий полимер превращается в пластик с помощью лазера. Еще один вид 3D-принтеров, в которых задействован высокомощный лазер, используют для получения деталей со сложной геометрией.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.