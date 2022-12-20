Около 800 автомобилей в Японии оказались заблокированы на дороге

В Японии около 800 автомобилей оказались заблокированы на трассе из-за снегопадов. Затор на трассе, проходящей через города Касивадзаки и Нагаока, растянулся более чем на 20 км, передает телеканал «Известия». Японскими властями направлена специальная техника для расчистки дороги и организована раздача еды, воды и одеял. Стоит отметить, что из-за сильных снегопадов в прибрежных японских городах высота снежного покрова достигает от одного до двух метров.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.