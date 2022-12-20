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На российский фондовый рынок пришли 6 млн частных инвесторов с начала года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В 2022 году на фондовый рынок России пришли 6 млн человек. Об этом сообщил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов на встрече с журналистами 19 декабря.

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По его словам, на российском рынке в 2022-м наблюдается изменение структуры участников торгов.

«Частные инвесторы становятся новой движущей силой. Новым инвесторам необходимы финансовые знания для осознанных действий на рынке, поэтому для Московской биржи развитие финансовой культуры — один из безусловных приоритетов», — рассказал он.

Как отметил Денисов, всего количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 23 млн. В целом общее число открытых счетов у брокеров равно уже 40 млн, учитывая, что у некоторых инвесторов их несколько, поделился он.

При этом глава Мосбиржи обратил внимание, что количество активных инвесторов превышает 2 млн человек. Речь идет о тех, кто совершает одну и более сделок в месяц, уточнил он.

Как рассказал Денисов, в ноябре 2022-го на рынке акций доля частных инвесторов в объеме торгов с учетом ухода нерезидентов достигла 80% против прошлогодних 40%. На срочном рынке этот показатель равен 68% (43% — годом ранее), на вторичном рынке облигаций — 24% (10%), на валютном спот-рынке — 29% (12%).

В начале 2022-го, согласно данным Московской биржи, количество частных лиц с брокерским счетом достигало примерно 17 млн.

Ранее, 16 ноября, «Известия» привели результаты консенсус-опроса среди брокерских и кредитных организаций, согласно которым к концу года индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2400–2425 пунктов. По мнению экспертов, в первую очередь этому поспособствует снижение накала на геополитической арене. Кроме того, позитив может прийти с сырьевых площадок в случае более мягкой, чем ожидается, просадки мировой экономики и улучшения макропрогноза по России, считают специалисты.

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