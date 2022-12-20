Израильский хореограф назвал «отмену» русской культуры дикостью

Израильский хореограф, легенда contemporary dance ответил на вопрос «Известий» о попытках Запада «отменить» русскую культуру в 2022 году.

«Эти попытки не вызывают во мне никакого сочувствия. Кидаться обвинениями в адрес простых людей и всего народа, страны и культуры в целом дико: я, например, весьма критически отношусь к тому, как действует правительство моей собственной страны в международных вопросах. Судить о действиях российского руководства с моей стороны было бы откровенным высокомерием», — рассказал знаменитый хореограф.

Он добавил, что в нынешней ситуации отказываться от сотрудничества с российскими коллегами было бы просто нечестно.

«Я по-прежнему сотрудничаю с балетной труппой МАМТ и Дианой Вишневой, она продюсирует танцевальный фестиваль, в котором мне удалось поучаствовать», — отметил Нахарин.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Отказываться от сотрудничества с российскими коллегами — просто нечестно»