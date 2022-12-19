Псковскую городскую свалку рекультивируют к зиме 2023 года

В Пскове до 15 ноября 2023 года планируют рекультивировать городскую свалку. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, контракт на работы уже подписан. В первую очередь подрядчик должен выполнить планировку территории и убрать мусор, который выходит за ее пределы, пишет Псковская Лента Новостей. Затем специалисты сделают склоны более пологими и накроют свалку гидроизоляцией, а после уложат слой плодородной почвы и посеют траву.

Общая площадь работ составит 20,5 га. В контракт с подрядчиком также входит устройство 20 скважин пассивной дегазации и системы экомониторинга.

«Псковская свалка возникла в 1947 году и 70 лет принимала отходы псковичей. Последние пять лет вывоз мусора на нее запрещен», — рассказал глава города.

Завершить рекультивацию объекта планируется к 15 ноября 2023 года. Как уточняет Псковское агентство информации, работы пройдут в рамках федерального проекта «Чистая страна» на средства федерального и регионального бюджетов.