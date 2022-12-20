Время откровений

Одним из результатов украинского кризиса стало окончание эпохи двоемыслия и лицемерия в политике коллективного Запада на российском направлении. Сперва на поверхность вылезла годами скрывавшаяся за циничными улыбками наших визави пещерная русофобия — устав притворяться цивилизованными, США и Европа, по сути, «украинизировались», взяв на вооружение политику «отмены» в отношении всего русского.

Теперь мы то и дело видим откровения, свидетельствующие о том, что нынешняя конфронтация долго и тщательно готовилась, пока отдельные политики и дипломаты имитировали переговорный процесс. Прозвучавшее недавно признание Ангелы Меркель, согласно которому Минские соглашения с самого начала были использованы, дабы Киев мог выиграть время, — свидетельство системных процессов, годами подспудно происходивших в западном лагере.

Долгое время в ответ на заявления российских дипломатов о перевороте на Украине в 2014 году, о геноциде в отношении народа Донбасса, наконец, о планировании, к счастью, остановленного специальной военной операцией внезапного украинского нападения на Крым, ДНР и ЛНР, американо-европейские спикеры предпочитали отмалчиваться и уходить в демагогию. Меркель, похоже, невольно дала сигнал открытию эры новой искренности. На следующих этапах мы, безусловно, узнаем подробности и о том, как координировалось свержение Януковича и как шло насыщение украинских вооруженных сил в преддверии предотвращенной Москвой агрессии. Нас ждет немало увлекательных открытий.

Но вернемся к Минским соглашениям. Так называемый «Минск-2» стал результатом многочасовых переговоров лидеров России, Франции и ФРГ (при участии подопечного последних — Петра Порошенко) и воплотил в тексте многоуровневые договоренности, включавшие детально прописанный комплекс мер по деэскалации ситуации в Донбассе. Однако за этим событием последовал, как теперь выяснилось, спектакль с распределенными ролями и репликами.

Президенты Украины — Порошенко, а затем Зеленский — всеми силами изображали невозможность выполнить обязательства Киева вследствие якобы сопротивления Верховной рады. В то же время их западные покровители делали вид, что пытаются уговорить украинских протеже пойти на компромиссы. Параллельно усиленно шло насыщение ВСУ новейшими вооружениями и боеприпасами. Результатом должен был стать стремительный блицкриг, по итогам которого западные дипломаты снова, как и в феврале 2014 года, в эйфории лишь усмехались бы над доверчивостью и правовым сознанием Москвы.

К счастью, этого не произошло. Именно отсюда проистекает истерическая реакция вашингтонского-брюссельского интернационала на специальную военную операцию. Россия разрушила план, у которого были долгосрочные задачи — вплоть до попыток аннексировать российский Крым и подорвать нашу страну изнутри, способствовать ее скорейшей дезинтеграции. Хотя проговорившуюся Меркель сегодня пытаются активно выгородить прикормленные агенты в информполе, стремясь выставить Россию стороной, ответственной за провал соглашений, происходящие на наших глазах события красноречиво подтверждают справедливость ее слов.



Столкновение было неминуемым. Вопрос состоял лишь в том, удастся ли России отстоять своих сограждан в Донбассе и сыграть на опережение. Нам удалось. Теперь задача, поставленная президентом РФ, проста и очевидна — окончательно обернуть против наших оппонентов их же сценарий. Они хотели запустить многоходовую комбинацию, чтобы расшатать и добить российскую государственность — теперь, как мы видим по происходящим в Европе и США процессам, они могут всё более зримо наблюдать возвращающийся геополитический бумеранг. Круг замкнулся. И переговоры об урегулировании текущего кризиса, если до них когда-либо дойдет дело, мы будем вести с широко открытыми глазами, отдавая себе отчет в подноготной намерений Запада и не допуская прежних оплошностей.

Авторы — проректоры Дипломатической академии МИД России