Добыча полезна

На протяжении 2022 года между Центробанком и Минфином развивался спор. Министерство стремилось регулировать рынок криптовалюты в России, тогда как ЦБ выступал за полный запрет — крипта должна остаться вне закона. Пока есть промежуточный итог этой дискуссии: законопроект о майнинге собираются рассмотреть в первом чтении до январских праздников.

Еще в начале года Минфин предложил допустить к официальным сделкам в криптовалюте только квалифицированных инвесторов. ЦБ был против. Позиция ведомства однозначна: у криптовалюты нет эмитента, то есть ответственного лица, а инвесторы несут огромные риски. Легализация криптовалюты создаст у людей ложное представление о безопасности этого инструмента. Таким образом, финансовый регулятор против майнинга, обращения внутри страны и прочих сделок.

Минфин был мягче и предлагал не запретительные, а регулирующие шаги. К примеру, идентифицировать пользователей, проводить операции с участием банков России. Прогрессивные взгляды Минфина разделил и Минэк. Несмотря на поручение президента страны Владимира Путина привести мнения к единой позиции, споры не прекратились. По словам министра финансов Антона Силуанова, «Центральный банк, как броня, стена, стоит насмерть».

Возникла парадоксальная ситуация. В высших эшелонах власти изучают возможность легализации криптовалюты, в то время как население активно пользуется этим финансовым инструментом. Так, по данным за 2021 год, россияне держали в крипте 16,5 трлн рублей. В 2022 году эти цифры ожидаемо возросли в связи с невозможностью использовать традиционные способы отправить деньги за рубеж.

А по словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, особенно продвинутые чиновники уже берут взятки криптовалютой (такой случай произошел в Хакасии). В МВД научились «видеть» недобросовестных владельцев криптокошельков, но система несовершенна именно за счет нахождения крипты в серой зоне экономики: нет ни прямых запретов, ни разрешения на использование.

В сентябре 2022 года заговорили о том, что вот-вот крипту легализуют, чтобы беспрепятственно торговать за рубежом. В условиях санкционного давления бизнес, который работает на экспорт, выиграл бы от официального разрешения использовать цифровую валюту. И Минфин, и Центробанк наконец пришли к одному мнению, что это — выход и необходимость. Возможность трансграничных переводов с помощью криптовалюты появится, предположительно, в 2023 году. На наш взгляд, оплата криптой значительно упростила бы механизмы параллельного импорта. Но…

Но — это допустимо только в тех странах, где оборот криптовалюты разрешен. К примеру, в Казахстане в октябре 2022 года официально разрешили покупку и продажу криптовалюты. В то же время Центробанк Армении не рекомендовал своим гражданам связываться с операциями в цифровых валютах. Никаких законопроектов по регулированию там не рассматривается. Вместе с тем прямых запретов также нет — в этом смысле регулирование на том же уровне, что и в России до недавнего времени.

В легализации криптовалюты для трансграничных операций видятся полумеры: есть страны, где ее оборот официально запрещен. Это, к примеру, Китай, Вьетнам, Египет, ОАЭ, Турция, Бангладеш. Со многими из этих партнеров растет товарооборот. И непонятно, что в такой ситуации делать поставщикам: идти на нарушение закона? Открывать бизнес в соседней стране, не столь враждебной цифровым активам?

Таким образом, полумера, которую позиционируют как прогрессивную, может завести в тупик. Неизвестно, на что именно ориентируются и какой реализации ожидает законодатель.

В декабре 2022 года в спорах госструктур наметился прогресс и по майнингу. Центробанк согласился с тем, чтобы легализовать его как вид деятельности, и поддержал соответствующий законопроект в Госдуме. Вместе с тем криптовалюту, полученную таким образом, дозволено реализовать только нерезидентам и только за рубеж. Однако, возможно, эти ограничения будут сняты, если практика окажется удачной — в рамках экспериментально правовых режимов. Закон об этом режиме будет разработан дополнительно. Минфин снова не согласился и с этой позицией: слишком жесткие ограничения.

Легализация напрашивается, и законодательство не успевает за реалиями. Так, в любимых майнерами регионах России (в частности, Иркутской области) объявлена охота на них в жилых домах. По словам представителей электросбытовых компаний, майнинг опасен перегрузками сетей, авариями и порчей оборудования. Известны случаи, когда майнеров привлекали к административной ответственности — их заставили заплатить за потребленную электроэнергию по тарифам для бизнеса. Из-за отсутствия запрета майнинга это единственное, что можно сделать с нарушителями. Легализация позволила бы этим людям работать не скрываясь, быть в правовом поле и платить налоги в бюджет.

Автор — председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по налоговой политике и аудиту, генеральный директор ГК «ЮрКомКомпани»

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