Лионель Месси признан лучшим футболистом ЧМ в Катар

Лионель Месси признан лучшим футболистом ЧМ в Катаре. Капитан сборной Аргентины стал обладателем «Золотого мяча» FIFA. Команда в финальной встрече обыграла французов, передает телеканал «Известия» Месси в матче стал автором дубля, а также реализовал удар в серии 11-метровых. Четыре из семи своих голов на чемпионате мира в Катаре Месси забил с пенальти. Аргентинский форвард стал первым игроком, забившим на одном ЧМ на всех стадиях.

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