Москву убирают после сильного снегопада

Коммунальные службы Москвы устраняют последствия снегопада. Сугробы в столице достигли рекордной высоты, 34 см. В последний раз такие заносы наблюдались 81 год назад, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С начала декабря в городе выпало 2,5 месячной нормы осадков. К уборке снега дополнительно привлекли 40 тыс. человек, передает телеканал «Известия». Всего на борьбу с непогодой вышли порядка 120 тыс. работников. Городские службы задействовали около 14,2 тыс. единиц техники. Работы по уборке улиц идут круглосуточно. Машины вывозят тонны снега на пункты для утилизации. Всего в столице работает более 50 снегосплавочных систем. Растопленный снег поступает на очистные сооружения.

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