АвтоВАЗ планирует возобновить выпуск Lada Largus в сентябре 2023 года

АвтоВАЗ планирует возобновить производство модели Lada Largus в сентябре 2023 года. Об этом сообщил 19 декабря президент компании Максим Соколов «России 24».

«Мы планируем расширить линейку производства наших автомобилей — и автомобилей Vesta, и традиционных автомобилей для класса LCV Largus — с сентября следующего года, также работаем над новыми моделями автомобилей, в том числе созданием собственного отечественного электромобиля», — сказал он в интервью телеканалу.

Производство модели Largus находилось в простое с апреля 2022 года из-за нехватки комплектующих. Последний раз выпуск автомобиля возобновлялся в июле этого года, тогда была выпущена партия 1800 автомобилей в пассажирском и грузовом исполнении.

По данным «Автостата», по итогам 11 месяцев 2022 года в России было куплено 12 118 универсалов Lada Largus, что на 64,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

12 декабря стало известно, что АвтоВАЗ намерен перенести срок сборки предназначенных для корпоративных клиентов автомобилей Lada Largus ближе к концу декабря 2022 года. Изначально производитель планировал выпустить ограниченную партию универсалов с 12 по 16 декабря текущего года. На заводе отметили, что для этого предприятие нашло необходимое количество комплектующих, однако доставить их к указанному сроку не успевают.