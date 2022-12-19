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Сувениры с кроликами уступили прошлогодним продажам атрибутики с тигром

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Объем продаж новогодних сувениров и игрушек в виде животных-символов наступающего года в декабре 2022-го снизился на 15%, следует из данных компании «Платформа ОФД» (изучает данные более чем с 1,1 млн онлайн-касс в стране) и ее аналитического ресурса «Чек Индекс».

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В топ-продаж новогодних сувениров и игрушек, как правило, входят персонажи из сказок и мультфильмов, а также символы наступающего года, отметили эксперты «Чек Индекса». По Восточному календарю 2023-й будет годом черного водяного кролика.

Согласно данным ресурса, средний чек на новогодние сувениры и игрушки в виде символов наступающего года в первой половине декабря составил 353 руб., что на 24% выше, чем в прошлом декабре. Объем продаж в денежном выражении вырос на 10%, а вот в натуральном выражении снизился на 15% относительно прошлого года.

При этом аналитики зафиксировали общее снижение продаж новогодней атрибутики на 10-12%, с этим они связывают и уменьшение объемов торговли игрушками и сувенирами с символом года. Исключение из общей негативной тенденции составили только онлайн-продажи, отметили аналитики. Это подтверждают и данные маркетплейсов.

Так на Wildberries продукцию с символом наступающего года приобретают заметно активнее: с 1 по 14 декабря продажи сувениров и подарков с изображением котов и кроликов на 151% превзошли оборот продукции с изображением тигров за аналогичный период прошлого года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кроличья пора: символ 2023 года уступил в продажах прошлогоднему тигру

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