В «Сбере» заявили о коренном переломе в борьбе с кибермошенниками

В 2022 году в России произошел коренной перелом в борьбе с телефонным мошенничеством. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред «Сбера» Станислав Кузнецов.

«Главным итогом уходящего года в области борьбы с киберпреступностью можно назвать то, что в России произошел коренной перелом в борьбе с телефонным мошенничеством. Дело в том, что заработали внесенные изменения в закон «О связи», и в целом в области телефонии благодаря совместным усилиям Сбера, Минцифры, ФСБ, ведущих операторов связи стало больше порядка», — уточнил он.

Как пояснил топ-менеджер, крупнейшие телеком-операторы перестали пропускать звонки с подменой номера.

«В то же время, к сожалению, сегодня региональные телекомы открыто продолжают предоставлять услуги виртуальных call-центров при этом пропускают звонки с подменой телефонного номера. Как нам представляется, это должно стать поводом для срочных прокурорских проверок», — заявил Кузнецов.

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