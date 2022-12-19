Почти 400 сирот из зоны СВО нашли новые семьи

В российских приемных семьях сейчас находятся 380 детей, вывезенных из зоны специальной военной операции, рассказала «Известиям» уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Эвакуация детей, оставшихся без попечения родителей, из зоны, затронутой СВО, сейчас фактически не ведется, так как основную часть из них вывезли в первые дни, сообщила она.

«Сейчас в приемных семьях 380 ребят, они живут в 16 регионах России. Когда мы говорили с президентом, он обозначил, что у сирот с новых территорий должны появиться семьи. Что если кто-то из российских граждан захочет их принять, мы должны без проволочек это сделать», — поделилась она в интервью «Известиям».

С того момента, по ее словам, и началась скрупулезная работа.

«Эти дети долгое время находились в детских домах, пережили непростые восемь лет, когда они сидели в бомбоубежищах, когда были прилеты, когда они постоянно переживали за свою жизнь. Поэтому нам особенно важно найти людей, которые смогут их поддержать в этот момент и стать для них по-настоящему родными», — пояснила Львова-Белова.

Детские психологи общались с каждым ребенком и составляли его психологический портрет.

«С родителями также велась работа, мы выбирали из профессиональных приемных семей, которые уже имели опыт воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот. После этого снимали видеопаспорта, которые показывали детям. Они выбирали из нескольких семей ту, которая им наиболее отозвалась», — пояснила детский омбудсмен.

Она подчеркнула, что при устройстве в семьи не разделяли кровных братьев и сестер. Так, удалось найти приемных родителей даже для девяти ребят из одной семьи.

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