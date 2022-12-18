Беженка с Украины вернулась на родину из-за жилищных условий в Британии

Украинская беженка вернулась на родину из-за «невыносимых» условий жизни. Женщина приехала в Великобританию полгода назад, спонсоры предоставили ей жилье. Однако украинка заявила, что жить в здании было невозможно, в квартире было холодно и влажно, к тому же вскоре появилась плесень. По словам беженки, за электричество ей приходилось платить около £300 — примерно 24 тыс. рублей, передает телеканал «Известия». Женщина решила вернуться на Украину, но в будущем планирует снова приехать в Великобританию.

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