Джонни Депп по видеосвязи поддержал тяжелобольного ребенка

Джонни Депп поддержал тяжелобольного ребенка. У мальчика Кори из Рипли неизлечимая болезнь сердца. 11-летний британец мечтал о серебряной табличке на YouTube, передает телеканал «Известия». Джонни Депп связался с Кори и помог ему достичь цели. В конце ноября стало известно, что актер сыграет Джека Воробья в новых «Пиратах Карибского моря».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.