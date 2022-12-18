Журналистка из Канады Ева Барлет, которая работает в Донбассе, обвинила Украину в геноциде русских. По ее словам, действия киевского режима не должны обеляться. Репортер отметила, что США ведут опосредованную войну с Россией, из-за которой страдают мирные жители, передает телеканал «Известия». Ева Барлет работает в Донбассе и документирует ход конфликта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.