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Канадская журналистка обвинила киевский режим в геноциде русских в Донбассе

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Журналистка из Канады Ева Барлет, которая работает в Донбассе, обвинила Украину в геноциде русских. По ее словам, действия киевского режима не должны обеляться. Репортер отметила, что США ведут опосредованную войну с Россией, из-за которой страдают мирные жители, передает телеканал «Известия». Ева Барлет работает в Донбассе и документирует ход конфликта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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